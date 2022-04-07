اخبار الخليج – قائد خفر السواحل يترأس الوفد المشارك في اجتماع حرس الحدود وخفر السواحل بدول مجلس التعاون الخليجي

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس العميد جاسم محمد الغتم قائد خفر السواحل الوفد المشارك في الاجتماع التاسع والعشرين لمسئولي حرس الحدود وخفر السواحل بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
ويعد هذا الاجتماع من أرفع اللقاءات بين مسئولي خفر السواحل بدول المجلس، والذي يؤكد فيه القادة على وحدة الرؤية والاستراتيجية والقرار فيما يخص الحدود البرية والبحرية، وقدرتهم على تأمينها وحمايتها وفق أسس مشتركة.
وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك، وتعزيز آليات التنسيق وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الجرائم، والتنسيق في مجال البحث والإنقاذ البحري بدول المجلس، بالإضافة لتنفيذ التمارين والفرضيات المشتركة، بما يسهم في تعزيز أمن الحدود البرية والبحرية.
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