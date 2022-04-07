جمعية الرضاعة الطبيعية تعرف بنشاطاتها في أولى حفلاتها

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية استشارية النساء والرضاعة، الدكتورة فاطمة بنت بوسف الجعوان، أن إنشاء الجمعية صادف حلول جائحة «كـورونـا»، ولهذا لم يتسن التعريف بالجمعية وإطلاق نشاطاتها، مشيرة إلى أن حفل الغد هو الأول الذي تنظمه جمعية الرضاعة الطبيعية، للتعريف بنفسها، وإطلاق نشاطاتها، وتقديمها إلى المجتمع.
وأضافت الدكتورة فاطمة الجعوان أن جمعية الرضاعة الطبيعية تعد الأولى بهذا المجال في المملكة العربية السعودية. لذلك، فإن مهمتها كبيرة، ورسالتها سامية، وهي قادرة -بإذن اللـه- على النهوض بها، وأن تكون أنموذجا في هذا التخصص.
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