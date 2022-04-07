"الغذاء والدواء" تُحذِّرُ من تشغيلتين لمنتج "كيندر سربرايز" بسبب احتمالية تلوثه ببكتيريا السالمونيلا

محمد بن مسعود - الدمام - 09-06-1443 09:22
صدى تبوك – متابعة
حذَّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من تشغيلتين لمنتج شوكولاتة (Kinder Surprise Maxi) للعلامة التجارية كيندر (Kinder) من إنتاج دولة بلجيكا، وذلك بسبب احتمالية تلوثه ببكتيريا السالمونيلا.
وأوضحت الهيئة أن مركز الإنذار السريع تلقى بلاغًا عن تلوث منتج شوكولاتة (Kinder Surprise Maxi) بأرقام تشغيلات تشمل (L004L03— و L005L03-AD) بتاريخ انتهاء 1102022م.
وأكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق المحلية من المنتج بالتشغيلات المحذِّر منها، كما توصي المستهلكين بتجنُّبِ استهلاك هذا المنتج المُصَنَّعِ في دولة بلجيكا للتشغيلات المحددة، والتخلص مما لديهم منه؛حفاظاً على صحتهم، مشيرةً إلى أنها تتابع ما يستجد في هذا الموضوع.
وأشارت “الغذاء والدواء” إلى أن الأغذية الملوثة ببكتيريا “السالمونيلا” تسبب في أغلب الحالات الحمى والصداع والقيء والغثيان وتشنجات البطن والإسهال.
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