انتظام وحضور مميز بمدارس تعليم البكيرية في الأسبوع الأول من رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

شهدت مدارس تعليم البكيرية بداية من أول يوم دراسي في رمضان حضورا وانضباطا مميزا، وتفاعلا إيجابيا مع سير العملية التعليمية للطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثالث من هذا العام.

وبين مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح أن مدارس الإدارة شهدت حضورًا مميزًا من الطلاب والطالبات بداية من أول يوم دراسي لشهر رمضان المبارك حتى نهاية دوام اليوم الخميس الأسبوع الأول من الشهر الفضيل وسط حيوية ونشاط وهمم عالية من الطلاب والطالبات لمواصلة التعليم.

وأشاد مدير التعليم بدور مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات على الهمم العالية والبداية المميزة والجادة والجهود التنظيمية الرائعة لاستقبال الطلاب والطالبات في هذا الشهر المبارك، بالإضافة لدور الأسرة في تشجيع الطلاب والطالبات على الدراسة في رمضان وبث روح العزيمة والهمة للاستمرار في التعليم لتحقيق الأهداف والطموح و المنجزات.

كما أشار “الراجح” إلى حرص الإدارة على المتابعة الجادة والقوية ومواصلة الجهود لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- ومواكبة الخطط والأهداف التي تسعى قيادات وزارة التعليم لتحقيقها ضمن الرؤية الوطنية الطموحة لوطننا الغالي.