معتمر مصري: نعيش أجمل اللحظات الإيمانية بمكة وأهل السعودية خير أعوان 

محمد بن مسعود - الدمام - محمود حميد – مكة المكرمة:

عبّر معتمر من جمهورية مصر العربية عن شعوره خلال تواجده في مكة المكرمة بأنها لحظات إيمانية لا توصف وشعور بالبهجة والراحة والأمان، مشيداً بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزوار.

جاء ذلك بتصريح صحفي له عقب أداءه مناسك العمرة وسط الخدمات المتكاملة التي قدمتها جميع الجهات، حيث قدمت جمعية أجياد للدعوة للمعتمرين في منطقة الحرم المكي الحفاوة والترحيب احتفاءً بهم وتقديراً لهم كما قدمت لهم المصاحف بلغات متعددة.

وقال المعتمر المصري: “السعودية بلدٌ آمن وأهلها كرماء ونعيش أمل اللحظات الإيمانية معكم ولقد كان الجميع خير أعوان لنا وذللوا الصعاب ورسموا البهجة والسرور على محيانا ولم نشعر أبداً أننا في الغربة فجزى الله قيادة السعودية وشعبها خير الجزاء.