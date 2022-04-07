جمعية الدعوة بمحافظة رفحاء تكثف مساعيها لخدمة الجاليات في شهر رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الحدود الشمالية

كثَّفت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بمحافظة رفحاء, مساعيها لخدمة الجاليات المسلمة في شهر رمضان المبارك انطلاقاً من رسالتها في مجال الدعوة والإرشاد وفق عمل مؤسسي متقن، ومن خلال فرق عمل مؤهلة وشراكات فاعلة، ومتطوعين معتمدين مستهدفة نشر القيم والمُثل السامية.

وأوضحت الجمعية أنها جنَّدت منذ وقت مبكر جميع طاقاتها البشرية والمادة؛للاستعداد للشهر الفضيل من خلال تفطير الصائمين، والعناية بدعوة غير المسلمين،ومتابعة المسلمين الجدد، وتوعية سائر الجاليات بلغاتهم لتوضيح قيم الإسلام وسماحته وسلامة المنهج.

وبيَّنت أنها قامت بتجهيز مقر مؤقت للتفطير في موقع مميز على ضفاف طريق الشمال الدولي،بحسب المعايير والإجراءات والسلامة اللازمة، وتأمين وجبات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك،إذْ يستهدف المشروع تفطير نحو 28,000 شخص بنهاية شهر رمضان المبارك،بعدد يقارب الـ 4,500 سفرة، بالإضافة إلى تسيير رِحْلَاتِ عمرة للجاليات في هذا الشهر.

وأشار إلى أن أهداف هذا المشروع تتمثَّل في إحياء شعيرة تفطير الصائمين ونيل ثوابها، وإتاحة المجال للراغبين بأجر تفطير الصائمين بدعم المشروع، ودعوة الجاليات،وتبيين العقيدة الصحيحة والأحكام الفقهية بلغات عدة، وربط الجاليات بمناشط الجمعية.