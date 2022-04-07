نعناع المدينة المنورة .. علامة فارقة وشهرة عالمية

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى: تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية نهجٌ ثابتٌ في مسيرة العمل الوطني وقاعدة راسخة لتفعيل توجيهات جلالة العاهل

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