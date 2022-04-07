اخبار الخليج – رئيس الجمارك يترأس الاجتماع الأول لإطلاق مشروع النافذة الوطنية الواحدة الخاصة بالفسح وتسليم البضائع

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك الاجتماع الأول لإطلاق مشروع النافذة الوطنية الواحدة «أفق 2» الذي يهدف إلى تطوير الخدمات الرقمية الخاصة بالفسح وتسليم البضائع وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك بحضور عدد من الجهات من القطاع الحكومي والخاص.

وفي بداية الاجتماع، أعرب معالي رئيس الجمارك عن شكره وتقديره للرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء لهذا المشروع، والذي كان له أبلغ الاثر في نجاحه وتطوره، منوها بدعم ومساندة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لـكافة الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها شئون الجمارك في كافة الجوانب، مرحبا معاليه بالشراكة القائمة بين المشاركين في تنفيذ مشروع نظام النافذة الواحدة (أفق 2) وما حققته من نجاحات من خلال المشاريع التي تم تنفيذها والتي تأتي من خلال تعزيز التعاون بين كافة الجهات ذات العلاقة مع شئون الجمارك مما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة والمصلحة المشتركة.

وأشار معاليه، الى أهمية تحقيق سلاسة الإجراءات في العمل والتي تعتبر مطلب أساسي لجذب الاستثمار في مملكة البحرين، موضحا إن نظام النافذة الواحدة بمثابة بوابة إلكترونية تتميز بنظام مخاطر متطور يعمل على مختلف البيانات الجمركية ويُراعي مختلف الإجراءات الحكومية المطورة والمتبعة دولياً ووفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد معاليه أن نظام (أفق 2) سيحقق التكامل الإلكتروني وتبادل البيانات بين النظم الإلكترونية العاملة داخل الدائرة الجمركية وذلك من خلال ضم كافة الخدمات الإلكترونية ذات الصلة بذوي المصلحة من القطاعين العام والخاص بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وخلال الاجتماع، قام الفريق المشرف على مشروع (أفق 2) بتقديم عرض مرئي حول أهم مميزات هذا النظام، والتي تتمثل في الربط مع نظامي الأشعة والبوابات الإلكترونية للمنافذ، اضافة الى تنظيم إجراءات المواعيد وإيقاف المعاملات الورقية، وتنويع طرق تقديم الخدمات عن طريق الهاتف النقال ووحدات الخدمة الذاتية، وذلك باستخدام أفضل الحلول الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.