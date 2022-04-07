أمانة نجران تتلف 583 كلجم من اللحوم والأسماك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران
أتلفت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية شرق نجران الفرعية أمس، 583 كلجم من اللحوم والأسماك مجهولة المصدر، وذلك خلال جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية.
وأكدت الأمانة استمرار الحملات الرقابية بمختلف أنواعها طوال شهر رمضان المبارك بفترات “صباحية ومسائية”؛للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية،وتطبيق التدابير الصحية، داعيةً الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 أو تطبيق ” بلدي” المتاح عبر الأجهزة الذكية.
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