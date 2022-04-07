شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين تطبيق «وليطوفوا» للتيسير على قاصدي المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس تطبيق (وليطوفوا)، وذلك بحضور فضيلة مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وفضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهيه والارشادية الشيخ بدر الفريح، والمدير العام لشؤون التطويف والمطوفين أحمد بن سلمان الدهاس.

وقال: إن من شأن هذه التطبيقات المباركة التسهيل والتيسير على قاصدي المسجد الحرام، وإن من واجبنا في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تسخير التقانة لخدمة القاصدين والزوار، وكذلك إيصال رسالة الحرمين الشريفين من خلال التقنيات الحديثة لا سيما فيما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- من جهود وإمكانات ليؤدي القاصدين والزوار مناسكهم بكل سهولة ويسر، وفي بيئة تعبدية آمنية تحفها الخشوع والسكينة.