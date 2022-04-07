محمد بن مسعود - الدمام - 09-06-1443 08:10 صدى تبوك – متابعة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن البيانات الشخصية والوظيفية لموظفي القطاع العام أصبحت متاحة على تطبيق الوزارة.

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كانت هذه تفاصيل خبر "الموارد البشرية" تعلن إتاحة البيانات الشخصية والوظيفية لموظفي القطاع العام على تطبيق الوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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