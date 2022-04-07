اخبار دوليه – مجموعة السبع تعلن عقوبات اقتصادية ومالية جديدة ضد روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت دول مجموعة السبع عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا بينها فرض حظر على كل الاستثمارات الجديدة في القطاعات الرئيسية وذلك ردا على «التصعيد المستمر للحرب» في أوكرانيا.
وجاء في بيان للمجموعة «نحظر أي استثمار جديد في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي، بما فيها الطاقة»، معلنة أيضا «عقوبات إضافية على قطاع الدفاع الروسي» و»النخب» المؤيدة للحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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