“مدن” تعتمد مشاركات بطولة ألعاب الكريكت وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة الريشة بـ 186 فريقاً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات اعتمدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” مشاركات بطولة ألعاب الكريكت وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة الريشة الرياضية في نسختها الثالثة بـ 186فريقاً, التي تستمر حتى 28 أبريل الحالي لتحقيق تطلّعات شركائها بالقطاع الخاص في تهيئة مجتمع صناعي متكامل الخدمات ومستدام، وداعم لإستراتيجتها نحو تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي.

وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” قصي العبد الكريم أن بطولة “مدن” تأتي في إطار برامجها للمسؤولية الاجتماعية لتعزيز نمط الحياة الصحية من خلال الفعاليات الترفيهية والأنشطة الإنسانية بمختلف أنواعها للارتقاء بمعايير جودة الحياة داخل مدننا الصناعية تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن النسخة الثالثة من البطولة شهدت تسجيل 23 فريقاً من فئة الشركات، و25 فريقاً من الفئة المفتوحة في بطولة كرة السلة، إضافة إلى مشاركة 70 فريقاً في بطولة الكريكت، و60 فريقاً في كرة الريشة، و8 فرق في بطولة الكرة الطائرة.

يُذكر أن “مدن” تُشرف على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، حيث تضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.

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