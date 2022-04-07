هيئة الطائف تفعل برنامج ” الصيام جُنة” في الأسواق والمجمعات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

نفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف خطة البرامج التوعوية لشهر رمضان المبارك في الأسواق والمجمعات التجارية.

حيث فعلت برنامج “الصيام جُنة” التوعوي وذلك من خلال الحضور الميداني، وعرض اللوحات التوعوية في الشاشات الإلكترونية في المجمعات التجارية والأسواق، والتي تبث رسائل توعوية عن فضل الصيام وعظم هذه الشعيرة المباركة وفضل شهر رمضان المبارك، والأعمال فيه وتذكير المجتمع بأهمية استثمار هذا الشهر الفضيل.

وتأتي هذه البرامج بمتابعة مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد العمري ، الذي أكّد على بذل مزيد من الجهد في تنفيذ الخطط التوعوية في المواسم الدينية والتي تحقق أهداف رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحث الهيئات بالمنطقة على تفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.