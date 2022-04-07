اخبار الخليج – رئيس الجمعية الوطنية رئيس مجلس النواب بمملكة تايلند يستقبل سفير مملكة البحرين في بانكوك

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي السيد تشوان ليكباي، رئيس الجمعية الوطنية رئيس مجلس النواب بمملكة تايلند، سعادة السفير منى عباس محمود رضي، سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلند، وذلك بحضور السيدة بورنبيث فيتشاريون، الأمين العام بأمانة مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وقد أعرب معالي رئيس الجمعية الوطنية رئيس مجلس النواب عن اعتزازه وتقديره بعلاقات الصداقة والتعاون الثنائي الوطيد بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدًا الحرص على تنمية وتطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستويات أرحب بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

وأشاد بجهود مملكة البحرين في دعم وتشجيع المرأة والقيادات النسائية لتتبوأ المراكز القيادية ومراكز صنع القرار، مؤكدًا دعمه لكافة المبادرات التي قد تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مملكة البحرين ومملكة تايلند، لا سيما في مجال التعاون البرلماني، والتأكيد على أهمية تبادل الزيارات لأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية البحرينية التايلندية التي من شأنها تنمية وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الصديقين.

ومن جانبها، أكدت سعادة السفير منى عباس محمود رضي، عمق علاقات الصداقة الوطيدة بين مملكة البحرين ومملكة تايلند، معربة عن تطلعها لتعزيز هذه العلاقات في جميع المجالات لا سيما في مجال السياحة والتجارة والاستثمار كجزء من خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، معبرة عن شكرها وتقديرها للدور الذي تلعبه مملكة تايلند والتي تعد بوابة لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) ومساهمة الجالية التايلندية في مسيرة التنمية بمملكة البحرين.

كما حضر اللقاء، المستشار السيد محمد مسعود الماص، من سفارة مملكة البحرين في بانكوك، والسكرتير الثاني أحمد عبد الوهاب، من سفارة مملكة البحرين.