السفير البصيري يلتقي رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، برئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين محمد سامي عاقلي. وجرى خلال اللقاء مناقشة فرص التعاون الاقتصادي وسبل تطويرها بين المملكة والجزائر.

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