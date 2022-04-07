البرلمان الألماني يرفض فرض لقاح كورونا لمن هم فوق الستين

صوت غالبية المشرعين الألمان ضد مشروع قانون يلزم الذين هم فوق سن الستين بالتطعيم ضد فيروس كورونا بشكل إجباري.

وأوضحت صحيفة (بيلد) الألمانية أن البوندستاج الألماني قدم اقتراحًا بفرض لقاح كورونا لمن هم فوق الـ60 عامًا، والذي أيده المستشار أولاف شولتز ووزير الصحة كارل لوترباخ، ومع ذلك جقوبل بمعارضة أعضاء في الائتلاف الحاكم الذي ينتمي إليه شولز.

وأضافت أنه من بين 674 نائباً في البرلمان الألماني، صوت نحو 378 ضد إلزامية اللقاح، بينما أيده 296. وقال لوترباخ قبل التصويت: «اليوم هو يوم القرار»، مضيفًا أن التطعيم الإجباري للفئات الأكبر سنًا سيقلل بشكل كبير من عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وشدد لوترباخ على أن معدلات التطعيم المرتفعة تعني أن الحكومة يمكن أن تتجنب فرض تدابير أخرى مثل تشديد الإغلاق.

ويأتي التصويت في البوندستاج في الوقت الذي رفعت فيه ألمانيا الآن معظم قيودها الرئيسية المتعلقة بفيروس كورونا، بعد أن صوت المجلس التشريعي لإنهائها.