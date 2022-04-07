إطلاق خدمة النقل السريع بين مطار الملك عبدالعزيز ووسط جدة الأحد القادم

تطلق شركة مواصلات جدة الأحد القادم، خدمة النقل السريع بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي ووسط مدينة جدة، بالتعاون مع شركة مطارات جدة - الشركة المشرفة على مطار الملك عبدالعزيز الدولي - والشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، وفق إطار تطوير خدمات النقل العام بمدينة جدة.

وتعمل خدمة النقل السريع بالحافلات داخل مطار الملك عبدالعزيز الدولي على مدار الساعة خلال أيام الأسبوع، وربطها بمركز المدينة، التي تأتي ضمن التعاون المشترك لتطوير خدمات النقل بالحافلات من وإلى مطار الملك عبد العزيز الدولي الصالة رقم (1) وكذلك بين الصالة رقم (1) والصالة الشمالية رقم (2)، وتوفير أفضل خدمات النقل لخدمة جميع شرائح المجتمع بمبلغ 15 ريال وإتاحة خيارات متنوعة للمسافرين للتنقل من المطار وإليه.

وتأتي خدمة النقل السريع بالحافلات في إطار اتفاقية جرى توقيعها بين المدير التنفيذي لشركة مواصلات جدة الدكتور أسامة عبده، مع الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس ريان طرابزوني، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" المهندس خالد الحقيل.

وستخصص شركة مطارات جدة موقفًا خاصًا بحافلات النقل في منطقتي المغادرة والقدوم في المطار ، صالة رقم (1)، إلى جانب تخصيص مساحة لإنشاء محطة إنتظار أمام المواقع المخصصة لوقوف الحافلات بمنطقة القدوم، فيما سيتم قريبًا ربط الصالة رقم (1) بالصالة الشمالية رقم (2) ليشمل المسار بالإضافة إلى محطتي المطار ومحطة سابتكو في البلد 3 محطات توقف، الأولى بالقرب من " فلامنجو مول " والثانية بالقرب من " الأندلس مول " والثالثة في طريق المدينة النازل بحي البغدادية 7 ، وستعمل شركة مواصلات جدة أو من يمثلها على متابعة أداء الخدمة وما يتبعها من الالتزام بجدول التقاطر ونظافة الحافلة داخلياً وخارجياً وسلامة تجهيزاتها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية العاملة بمطار الملك عبد العزيز الدولي لتسهيل تنفيذ خدمة النقل بالحافلات من الصالة رقم (1) في المطار وإليها.

يذكر أن تصميم الحافلات جرى بطاقة استيعابية تتسع لعدد 33 راكبًا، بالإضافة الى أماكن مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وأماكن فارغة لوضع حقائب السفر، كما يمكن للراغبين في استخدام الحافلات شراء التذاكر عبر عدد من نقاط البيع المخصصة داخل المطار أو بإستخدام تطبيق سابتكو للدفع.