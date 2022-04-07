شكرا لقرائتكم خبر عن «مساند» تحذر من مواقع وهمية تستخدم هوية المنصة في الاحتيال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت منصة مساند التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من وجود مواقع إلكترونية وهمية مستنسخة تستخدم اسم وهوية مساند لتقديم عروض وهمية لخدمات العمالة المنزلية للاحتيال على المواطنين الراغبين في الاستقدام، كما يتم كذلك استخدام رسائل الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال روابط وهمية بهدف الاحتيال على المواطنين.

وتهيب منصة مساند بالجميع إلى الحيطة والحذر وعدم التعامل مع الاشخاص والمواقع المشبوهة وغير الموثوقة، كما تؤكد بأن جميع عمليات الاستقدام تتم من خلال منصة مساند التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الموقع الإلكتروني: Musaned.com.sa