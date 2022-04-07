معادن تجدد شراكتها في مجال البحث والتطوير مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

جددت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) -الشركة الرائدة في صناعة التعدين في المملكة وإحدى شركات التعدين الأسرع نمواً في العالم- ، مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لمواصلة استعراض مجالات التعاون التكنولوجي المحتملة ضمن سلسلة القيمة في صناعة الألمنيوم.

تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور معالي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم سعيد محمد الطاير، ، حيث وقعها كل من نائب الرئيس الأعلى لوحدة الألمنيوم الاستراتيجية في معادن المهندس رياض بن سعد النصار، والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم عبد الناصر بن كلبان، .

وتهدف المذكرة إلى استعراض سبل التعاون في تطوير تكنولوجيا صهر الألمنيوم، بما في ذلك التقنيات الحديثة الهادفة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، كما يسعي الطرفين إلى التعاون في إدارة المنتجات الثانوية الناتجة عن عمليات سلسلة إمداد الألمنيوم وإعادة تدوير الألمنيوم.

وقال المهندس النصار ” يعد الألمنيوم أحد أهم المعادن في العالم للصناعة والتجارة العالمية ،بوجود رواسب كبيرة من البوكسيت في الشمال، فإن المملكة العربية السعودية لديها وعود هائلة باعتبارها لاعب رائد في جانب العرض في هذه الصناعة التي تركز على المستقبل”

من جانبه نوه الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم , بتمديد الاتفاقية مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن) لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة في التطوير التكنولوجي بهدف تعزيز الاستدامة في الشركتين، نظراً لأن سرعة التغلب على التحديات الكبرى تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية.”