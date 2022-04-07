محمد بن مسعود - الدمام - الرئيس العام أثناء مشاركته في صيانة كسوة الكعبة: إستخدام أفضل التقنيات في صيانة كسوة الكعبة دليل على إهتمام القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بشؤون الحرمين تشرع في استبدال الرخام بمبنى المطاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.