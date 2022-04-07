محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. وجرى خلال الفترة من 23 حتى 29 مارس 2022م، ضخ 367,500 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 367,500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 48 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 68 عملية تجفيف لمياه الصرف الصحي، استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.

كانت هذه تفاصيل خبر مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة يضخ حوالي مليون لتر من المياه في الحديدة خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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