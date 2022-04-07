تعليم الرياض يدعو المدارس للمشاركة في مسابقة «مدرستي تبرمج2»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جميع المدارس الحكومية والأهلية بمختلف المراحل التعليمية إلى المشاركة في المسابقة السنوية «مدرستي تبرمج 2» في مرحلتها الثانية والتي تم تدشينها مؤخرًا هذا العام 1443هـ.

وأوضح مدير تعليم الرياض حمد الوهيبي أن المسابقة تأتي بهدف تعزيز ثقافة البرمجة والابتكار الرقمي، وإنتاج البرمجيات وتوظيفها لدى الطلبة والمعلمين والمعلمات، إضافة إلى تنمية مهارات تفكير الطلبة بأنماط أكثر تشويقًا وارتباطًا بالحياة اليومية وإلى جانب تأهيلهم للمسابقات العالمية وتنمية مهارات القرن 21 .

ولفت إلى أن المسابقة والتي تستهدف المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات تحظى باهتمام ورعاية وزارة التعليم وإشرافٍ مباشر من الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالوزارة، بالإضافة إلى دعمها من خلال لجان تنفيذية ولجان تدريبية مركزية بالشراكة مع المعهد الوطني للتطوير المهني وشركة «مايكروسوفت».

وأكد الوهيبي على أهمية تهيئة الطلاب والطالبات للمشاركة في المسابقة وتجهيز متطلبات المشاركة عبر منصة «مدرستي».

وفي هذا الإطار أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض الأستاذ علي الغامدي أن المسابقة تتضمن مسارين الأول مسار المعلمين والمعلمات وفيه يتم تصميم مشروع عن درس تعلميمي تفاعلي ، ومسار الطلاب والطالبات عبر تنفيذ مشروع تصميم هندسي مبتكر ( مشروع مدينة نيوم انطلاقا من الدرعية ) أو تنفيذ مشروع تصميم تطبيق لابتكار حلول صديقة للبيئة .

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وأكد المتحدث الرسمي بإدارة تعليم الرياض علي الغامدي أنه يتوجّب للمشاركة في المسابقة إعداد الجداول الدراسية في منصة «مدرستي» وربط حسابات الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بمدراسهم وإسنادهم إلى جداولهم، مشيرًا إلى أن ذلك الذي لا يتطلّب تفعيل الحسابات، حيث يمكن الاستمرار بمنصة التعلّم المعتمدة.

ولفت إلى أن توفر حسابات للطلاب والمعلمين وربطهم بجداول في منصة «مدرستي» يُعد متطلبًا أساسيًا للمشاركة في المسابقة، مضيفًا أنه يُمكن لمديري المدارس الرجوع إلى دليل استخدام منصة مدرستي لمعرفة كيفية إعداد الجداول والتواصل مع فريق الدعم الفني على الرقم (19996) للاستفسار وتلقي الدعم لأي مشكلة فنية.