محمد بن مسعود - الدمام - شاهد: دبابة أوكرانية تنصب كمينا لعدد من المدرعات الروسية وطائرة درون توثق العملية

وثق مقطع فيديو متداول، قيام دبابة أوكرانية بإيقاع رتلا من المدرعات الروسية عن طريق كمين.

وأظهر الفيديو الدبابة الأوكرانية التي تمكنت بمفردها، من استدراج رتل روسي من المدرعات، حسبما صوّرت طائرة درون مسيّرة من دون طيار.

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وظهرت الدبابة وهي تمطر الرتل المعادي بقذائفها حين وصل إلى موقع الكمين المنصوب على طريق قرية Nova Basan البعيدة 93 كيلومترا عن كييف، بحسب صحيفة التايمز البريطانية.

وتبع ذلك معركة بالأسلحة النارية، رد فيها الروس بإطلاق النار في اتجاهات عشوائية، ربما لعدم تمكنهم من المكان الذي يجب أن يصوبوا فيه.

وثق مقطع فيديو متداول، قيام دبابة أوكرانية بإيقاع رتلا من المدرعات الروسية عن طريق كمين.

وأظهر الفيديو الدبابة الأوكرانية التي تمكنت بمفردها، من استدراج رتل روسي من المدرعات، حسبما صوّرت طائرة درون مسيّرة من دون طيار.

وظهرت الدبابة وهي تمطر الرتل المعادي بقذائفها حين وصل إلى موقع الكمين المنصوب على طريق قرية Nova Basan البعيدة 93 كيلومترا عن كييف، بحسب صحيفة التايمز البريطانية.

وتبع ذلك معركة بالأسلحة النارية، رد فيها الروس بإطلاق النار في اتجاهات عشوائية، ربما لعدم تمكنهم من المكان الذي يجب أن يصوبوا فيه.

وثق مقطع فيديو متداول، قيام دبابة أوكرانية بإيقاع رتلا من المدرعات الروسية عن طريق كمين.

وأظهر الفيديو الدبابة الأوكرانية التي تمكنت بمفردها، من استدراج رتل روسي من المدرعات، حسبما صوّرت طائرة درون مسيّرة من دون طيار.

وظهرت الدبابة وهي تمطر الرتل المعادي بقذائفها حين وصل إلى موقع الكمين المنصوب على طريق قرية Nova Basan البعيدة 93 كيلومترا عن كييف، بحسب صحيفة التايمز البريطانية.

وتبع ذلك معركة بالأسلحة النارية، رد فيها الروس بإطلاق النار في اتجاهات عشوائية، ربما لعدم تمكنهم من المكان الذي يجب أن يصوبوا فيه.

