شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين تكمل استعداداتها لاستقبال المصلين في أول جمعة من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لاستقبال المصلين يوم غد في أول جمعة من شهر رمضان المبارك، حيث وفرت خدماتها لاستقبال ضيوف الرحمن وفق الخطط المرسومة من وكالاتها وإداراتها، ليؤدي ضيوف الرحمن عباداتهم بكل يسر وسهولة، وفق تطلعات ولاة أمرنا الميامين حفظهم الله.

ورفعت الرئاسة العامة كافة طاقاتها البشرية والخدمية والتشغيلية والتقنية لتحقيق الانسيابية الكاملة وتوفير الخدمات الشاملة لاستقبال ضيوف الرحمن، كمارفعت الطاقة الاستيعابية لجميع ساحات وأروقة ومصليات المسجد الحرام، كما وفرت وكالة التفويج وإدارة الحشود 332 موظفا لاستقبال ضيوف الرحمن من ساحات المسجد الحرام مروراً بالمطاف ومصلى الركعتين والمسعى، وحتى ينتهي ضيوف الرحمن من أداء جميع مناسكهم، ووفرت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية خدماتها بما يقارب 10 مواقع داخل المسجد الحرام للإجابة عن أسئلة ضيوف الرحمن عبر 23 كبينة هاتف يشارك فيها 63 من أصحاب الفضيلة والقضاء للإجابة عن تساؤلات السائلين، كما وقامت وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة بتوفير 250 مروحة رذاذ لتلطيف أجواء المسجد الحرام.