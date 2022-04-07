شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني : البيان الختامي للمشاورات اليمنية يعزز الحل السياسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الحجرف : نجاح المشاورات نقطة تحول مهمة للسلام الشامل

قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك ، أن البيان الختامي للمشاورات اليمنية تضمن الانخراط في الحل السياسي والتخلي عن الحلول العسكرية، وتعزيز مؤسسات الدولة ووحدة الصف، وتمكين مؤسسات الدولة من أداء واجباتها في اليمن.

كما تضمن البيان الختامي ، تعزيز استقلال القضاء والنيابة العامة ، واستكمال تنفيذ ما تبقى من خطوات في اتفاق الرياض للدخول في مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة، وضرورة التسريع بفتح المعابر بين المدن والمحافظات، ومعالجة آثار الحرب وإعادة البنية التحتية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لاختتام المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض بحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي.

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف ، أن اليمنيون استطاعوا مناقشة كل الأفكار بكل شفافية، وإن نجاح المشاورات اليمنية - اليمنية نقطة تحول مهمة للسلام الشامل.

وأضاف إن نتائج المشاورات اليمنية - اليمنية عبرت عن التوافق بين اليمنيين وتحققت بفضل أبناء اليمن.