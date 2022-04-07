شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالرحمن بن سعد الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود -رحمه الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن عبدالرحمن بن فيصل (أخو الفقيد)، وأصحاب السمو الأمراء أبناء الفقيد (تركي، وسعد) وعدد من المسؤولين، وجمع من المواطنين.