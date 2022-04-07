محمد بن مسعود - الدمام - مسؤول قسم الصحة لليونيسف يزور مستشفى الصداقة التعليمي العام في عدن

زار الدكتور كبير حسن مسؤول قسم الصحة لليونيسف في اليمن مستشفى الصداقة التعليمي العام في عدن.

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وخلال زيارته إطلع على مدى تدخل منظمة اليونيسف في المستشفى وعلى سير العمل في الأقسام في مبنى الأطفال منها قسم الحضانه وقسم الإنعاش أطفال حيث كان في إستقباله مدير عام المستشفى الدكتورة كفايه الجازعي .

وإطلع حسن على الدعم الذي تقدمه منظمة اليونيسف في مبنى الطفولة.

وأبدى حسن إعجابه بسير العمل وخاصة في ظل شهر رمضان المبارك .

حيث وأشادت الدكتورة كفايه بالدعم التي تقدمه منظمة اليونيسف لأقسام مستشفى الصداقة.

بدورها رحبت الدكتورة كفايه الجازعي بالسيد كبير حسن مسؤول قسم الصحة في اليمن والوفد المرافق له.

رافق الزيارة د/لينا الباز مسؤولة برامج الصحة بمنظمة اليونيسف عدن ود/ياسر الوالي نائب مدير عام المستشفى للشؤون الفنية والاخ ناصر بجنف مدير العلاقات العامة مستشفى الصداقة.

صادر عن: المركز الاعلامي لمستشفى الصداقة التعليمي العام