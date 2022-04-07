أمير تبوك يرأس اجتماع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية

محمد بن مسعود - الدمام - العطش الشديد أثناء الصيام وارتفاع درجة حرارة الطقس، يدفعان بعض الأشخاص إلى الإفطار على المياه المثلجة والمشروبات الباردة، مع العلم أن هذه العادة تحمل بعض الأضرار الخطيرة على صحة الإنسان. وفي هذا الصدد، يقول الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية والت

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