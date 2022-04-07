مواصلات جدة تعلن إطلاق خدمة النقل السريع لمطار الملك عبدالعزيز الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
في إطار تطوير خدمات النقل العام بمدينة جدة، أعلنت شركة مواصلات جدة عن موعد إطلاق خدمة النقل السريع من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي يوم الأحد المقبل 9 رمضان 1443هـ الموافق لـ 10 أبريل 2022م، وذلك بالتعاون مع شركة مطارات جدة – الشركة المشرفة على مطار الملك عبدالعزيز الدولي- والشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو”، وتعمل خدمة النقل السريع بالحافلات داخل مطار الملك عبدالعزيز الدولي على مدار الساعة خلال أيام الأسبوع، وربطها بمركز المدينة، والتي تأتي ضمن التعاون المشترك لتطوير خدمات النقل بالحافلات من وإلى مطار الملك عبد العزيز الدولي الصالة رقم (1) و كذلك بين الصالة رقم (1) و الصالة الشمالية رقم (2)، وذلك لتوفير أفضل خدمات النقل لخدمة جميع شرائح المجتمع بمبلغ رمزي لا يتجاوز 15 ريال وإتاحة خيارات متنوعة للمسافرين للتنقل من المطار وإليه.
وتأتي خدمة النقل السريع بالحافلات في إطار اتفاقية جرى توقيعها من المدير التنفيذي لشركة مواصلات جدة الدكتور أسامة عبده، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس ريان طرابزوني، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” المهندس خالد الحقيل.
وبيّنت شركة مواصلات جدة بأن مطارات جدة ستخصص موقفا خاصا بحافلات النقل في منطقتي المغادرة والقدوم في مطار الملك عبد العزيز الدولي صالة رقم (1)، علاوة على تخصيص مساحة لإنشاء محطة انتظار أمام المواقع المخصصة لوقوف الحافلات بمنطقة القدوم، كما سيتم قريبا ربط الصالة رقم (1) بالصالة الشمالية رقم (2) ويشمل المسار بالإضافة إلى محطتي المطار ومحطة سابتكو في البلد 3 محطات توقف، الأولى بالقرب من فلامنجو مول والثانية بالقرب من الأندلس مول والثالثة في طريق المدينة النازل بحي البغدادية 7
وستعمل مواصلات جدة أو من يمثلها على متابعة أداء الخدمة وما يتبعها من الالتزام بجدول التقاطر ونظافة الحافلة داخلياً وخارجياً وسلامة تجهيزاتها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية العاملة بمطار الملك عبد العزيز الدولي لتسهيل تنفيذ خدمة النقل بالحافلات من الصالة رقم (1) في المطار وإليها.
الجدير بالذكر، بأنه جرى تصميم الحافلات بطاقة استيعابية تتسع لعدد 33 راكبا، بالإضافة الى أماكن مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وأماكن فارغة لوضع حقائب السفر، كما يمكن للراغبين في استخدام الحافلات شراء التذاكر عبر عدد من نقاط البيع المخصصة داخل المطار أو باستخدام تطبيق سابتكو للدفع.
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