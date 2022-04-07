“دوري أبطال آسيا” : الشباب يلتقي مومباي سيتي غداً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

يلتقي فريق الشباب السعودي بفريق مومباي سيتي غداً عند الساعة 08:15 مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ويقام اللقاء ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، والذي تحتضنه المملكة خلال الفترة من 7 – 27 أبريل الحالي بمشاركة 20 فريقاً من بينهم 4 فرق سعودية وهي الهلال والشباب والتعاون والفيصلي.

يُذكر أن فريق الشباب يقع في المجموعة الثانية إلى جانب فرق الجزيرة الإماراتي، والقوة الجوية العراقي، ومومباي سيتي الهندي.