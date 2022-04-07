محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
يلتقي فريق الشباب السعودي بفريق مومباي سيتي غداً عند الساعة 08:15 مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
ويقام اللقاء ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، والذي تحتضنه المملكة خلال الفترة من 7 – 27 أبريل الحالي بمشاركة 20 فريقاً من بينهم 4 فرق سعودية وهي الهلال والشباب والتعاون والفيصلي.
يُذكر أن فريق الشباب يقع في المجموعة الثانية إلى جانب فرق الجزيرة الإماراتي، والقوة الجوية العراقي، ومومباي سيتي الهندي.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر “دوري أبطال آسيا” : الشباب يلتقي مومباي سيتي غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.