هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصدر تقريرها السنوي لعام 2021

أصدرت وكالة التوعية والتوجيه بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقريرها السنوي لإجمالي المناشط المنفذة وأعداد المستفيدين للعام المالي 2021م، الذي يحتوي على أعمالها ومنجزاتها في جميع مناطق المملكة العربية السعودية

وكشف التقرير أن عدد المستفيدين بلغ أكثر من 13 مليون مستفيد من المناشط المنفذة، والتي بلغ عددها أكثر من تسعمائة ألف منشط شملت الزيارات والكلمات التوعوية والتوجيهية واللقاءات والمصليات المتنقلة والمعارض وورش العمل التوعوية والتوجيهية، وجولات الأماكن العامة لأعضاء الهيئة البالغ عددها أكثر من 800 ألف جولة توعوية، في حين بلغ عدد الزيارات المنفذة خلال العام 1769 زيارة، استفاد منها نحو 228 ألف مستفيد مع تنفيذ 2277 لقاء وكلمة توعوية قدمها نخبة من كفاءات الرئاسة العامة.

واستعرض التقرير المبادرات المجتمعية التي قدمتها الرئاسة كورش العمل التوعوية والتوجيهية والمعارض وتوزيع المواد التوعوية، والتي بلغ عددها 12868 مادة، مع المنصات الرقمية والوقائية التي تحمل رسائل توعوية ووقائية.

وفي جانب النشر والتوعية الرقمية بلغ معدل النشر مليون و100 ألف مادة، وحظيت بمشاهدة مايزيد عن 53 مليون مشاهدة تم نشرها ضمن مواد الحملات التي أطلقتها الرئاسة العامة مثل حملة (الخوارج شرار الخلق) وحملة (رب اجعل هذا البلد آمناً) وحملة (مكارم الأخلاق) وحملة (إن الله لا يصلح عمل المفسدين).

وتأتي هذه الجهود الميدانية بمتابعة وتوجيه من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتقوم الرئاسة العامة بالأعمال الوقائية والتوعوية والتوجيهية وفق اختصاصها ومسؤوليتها لتحقق المستهدفات المطلوبة تماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله -.