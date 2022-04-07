شكرا لقرائتكم خبر عن عسير .. ضبط 3 مخالفين لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مخالفين لنظام البيئة، مواطنَين، ومواطن خليجي , لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في منطقة عسير.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث الرائد المالكي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.