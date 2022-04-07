شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون البلدية تشدد الرقابة الصحية وتنفذ 2.1 مليون زيارة تفتيشية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تنفيذ 2.174.023 زيارة تفتيشية خلال العام الماضي 2021 في جميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة، ضمن جهود الأمانات والبلديات للرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية ذات العلاقة بالصحة العامة، على الرغم من ظروف جائحة كورونا وضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الجهات الصحية للحد من انتشاره، وحرصاً على صحة المستهلكين والتأكد من سلامة الخدمات والمنتجات ومطابقتها للوائح والاشتراطات الصحية والحد من حدوث أضرار صحية للمستهلكين.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الزيارات التفتيشية المجدولة التي قام بها 2153 مراقباً صحياً خلال العام الماضي بلغت 2,062,448 زيارة تفتيشية، مسجلة نسبة ارتفاع تجاوزت 23% مقارنة بالعام 2020، فيما بلغ عدد الزيارات التفتيشية لوجود شكاوى 111.575 زيارة خلال العام الماضي.

ووفقاً للتقرير السنوي للوزارة، بلغت الزيارات الرقابية الميدانية نحو 1.450.000 محل تجاري يعمل بها 1.889.547 عاملاً، حيث تم رصد عدد 309.213 محلاً مخالفاً، وتم إغلاق 33.034 محلاً نتيجة لتلك الجولات، بينما شملت الإجراءات المتخذة بحق هذه المحلات المخالفة إنذار 540.283 محلاً مخالفاً وإصدار 286.288 غرامة مالية.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الشهادات الصحية الممنوحة للمحال 954.629 شهادة صحية، فيما بلغ عدد محال الصحة العامة التي منحت تراخيص 923.112 محلاً خلال عام 2021.

وسجلت أمانة محافظة جدة الرقم الأعلى خلال العام الماضي من حيث عدد الجولات الرقابية بواقع 334.258 جولة، تلتها أمانة منطقة الرياض بعدد 214.163 جولة رقابية، ثم أمانة منطقة القصيم بـ 201.921 جولة رقابية، ثم أمانة منطقة عسير بعدد 169.227 جولة رقابية، ثم أمانة العاصمة المقدسة بعدد 135.813 جولة رقابية.

وأكدت الوزارة حرصها على تشديد الرقابة الصحية على جميع المحال المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من استيفاء مصانع ومعامل إنتاج وتداول الأغذية ومحال تداولها للاشتراطات الصحية في المبنى وأماكن التحضير والإعداد والمستودعات والمورد المائي والتجهيزات والنظافة العامة والعاملين بها ونظافتهم ومظهرهم وسلوكهم الشخصي وحصولهم على الشهادات الصحية التي تبين خلوهم من الأمراض السارية والمعدية.