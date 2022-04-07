شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يرحب بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب البرلمان العربي بإصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إعلاناً بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية، وفقا للدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وأكد البرلمان العربي، في بيان له اليوم دعمه التام لمجلس القيادة الرئاسي، معربًا عن تطلعه لأن تكون المرحلة القادمة بداية جديدة لليمن يتحقق فيها الأمن والاستقرار، ويتم فيها التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

ودعا إلى البناء على المشاورات اليمنية القائمة بهدف التوصل إلى حل نهائي للأزمة تحت إشراف الأمم المتحدة، على نحو ينهي معاناة الشعب اليمني ويحقق تطلعاته في الأمن والتنمية والاستقرار.