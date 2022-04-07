تجهيز مكتبات طالبات جامعة نجران بأحدث التقنيات التكنولوجية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

جهزت جامعة نجران مكتبات الجامعة ، بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة ، وذلك في ظل التوسع الذي تشهده جامعة نجران في برامجها لمرحلتي البكالوريوس والماجستير، حيث أنشأت فروعاً لمكتبة الأمير مشعل بن عبدالله المركزية في شطر الطالبات .

وأنشأت العمادة في شطر الطالبات مكتبتين بكلية العلوم والآداب وكلية التربية، حيث تعدان بمثابة المكتبة المركزية للطالبات لاحتوائها على أكثر من 12 ألف كتاب ومرجع علمي في تخصصات الشريعة وأصول الدين، والعلوم والآداب، الحاسب ونظم المعلومات، وكذلك اللغات والترجمة، والتربية .

وزودت العمادة مكتبتي الطالبات بأحدث التقنيات والأجهزة الحديثة لتصبح مكتبات شاملة تخدم الطالبات وعضوات هيئة التدريس والباحثات وفق أسهل الطرق المتبعة حديثًا في مجال التكنولوجيا التي توفر الوقت على المستفيدات، حيث تم توفير أجهزة الاستعارة والإعارة الذاتية والتي تتيح للمســـتفيدات اســـتعارة وإعادة الكتب أو تمديد المدة الزمنية للإعارة بشـــكل ذاتـــي دون تدخل من موظفات المكتبــة، وأيضاً أجهزة التصوير الورقي والإلكتروني والتي تُمكن من تصوير الكُتب، ومن ثم تحويلها إلى صيغة الـ PDF، حيث تحصل عليها المُستفيدات إما من خلال أجهزة الـ USB، أو الإيميل، كما يمكن للمُستفيدات الحصول عليها كصورة ورقية، إلى جانب توفير أجهزة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت وكيلة عمادة شؤون المكتبات، الدكتورة وفاء دغرير، أن العمادة حرصت على إنشاء عدد من الفروع للمكتبة المركزية داخل الكليات، وذلك لتسهيل عملية الوصول للمعلومات التي يحتاجها الطلبة، مشيرةً إلى أن العمادة هي الجهة المسؤولة عن تأمين وإعداد وعرض أوعية المعلومات التي تخدم تخصصات الجامعة من المصادر والمراجع والمخطوطات.

وأضافت دغرير، أن العمادة تحرص على إطلاع منسوبي الجامعة والباحثين من خارجها على أحدث الاتجاهات العلمية في مجال تخصصاتهم وذلك بتوفير مصادر المعلومات على اختلاف أنواعها وأشكالها، فضلاً عن دعم ومساندة البرامج التعليمية والبحثية وتنمية الثقافة والمعرفة، وخدمة المجتمع، وذلك لتحقيق رسالة الجامعة.