“تصفية” تصرف أكثر من 9 مليارات ريال لأكثر من 42,000 مساهم

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
كشفت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” عن تمكنها من صرف مبالغ مالية تتجاوز (9,000,000,000) ريال منذ تشكيلها؛ لمصلحة أكثر من (42,000) مساهم.
وتحقق هذا الإنجاز بعد أن قامت اللجنة بمهماتها القانونية، والمالية والتسويقية والهندسية وغيرها؛ تحقيقًا لهدفها الأساسي المتمثل في إعادة حقوق المساهمين بأفضل عائد وأسرع وقت.
ونجحت “تصفية” في الربع الأول من العام 2022م بإقامة (4) مزادات في مختلف مناطق المملكة، منها مساهمة الخضراء في منطقة مكة المكرمة ومساهمتا شاطئ القطيف والرضا في محافظة القطيف، ومساهمة محاسن في محافظة الأحساء، بمساحة إجمالية تقدر بـ (5,464,940) متراً مربعاً، وبمبلغ إجمالي قدره (4,314,503,953) ريالاً، كما تمكنت من صرف مبلغ (418،696،583)ريالاً للمساهمين المستحقين.
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