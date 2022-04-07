“وزارة البيئة” و” مركز الغطاء النباتي”: توافر عدد من الفرص الاستثمارية لإقامة واجهات سياحية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن توافر عدد من الفرص الاستثمارية لإقامة واجهات سياحية، إضافة إلى مشاريع متنزهات برية ومخيمات في متنزه حريملاء الوطني على مساحة تزيد على مليون متر مربع، وذلك لتنمية المنطقة والمحافظة على الغطاء النباتي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل “التعريف بالفرص الاستثمارية في متنزه حريملاء الوطني”، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع غرفة الرياض ممثلة في لجنتي السياحة والثقافة والترفيه أمس، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة نايف الراجحي.

وتحدَّث خلال الورشة مدير إدارة الاستثمار في وزارة البيئة والمياه والزراعة نواف العبدالكريم ومدير عام الإدارة العامة للمتنزهات الوطنية في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر محمد آل مفرح، حول أهمية طرح هذه المشاريع في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مؤكدين أن طرحها يأتي تلبية للطب المتزايد على المتنزهات والمخيمات، في ظل ما يشهده القطاع من نمو وتطوُّر، مشيرين إلى أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة في إقامة هذه المشاريع كونها مشاريع استثمارية ناجحة.

واستعرضت الورشة مشاريع الفرص التي ستُقام في متنزه حريملاء، وتتضمن إنشاء مشاتل ومنتجعات سياحية ورياضية ومشاريع المغامرات الرياضية الطبيعية والتخييم والكرافانات ومشاريع الاستزراع السمكي والمتاحف، إضافة إلى بعض نماذج الأفكار الاستثمارية الأخرى، مثل: المتنزه المائي، والطيران الشراعي، وميدان الرماية، والقفز المظلي، وقرية تراثية لنشر الثقافة السعودية المحلية، وسينما خارجية.

ودعت الوزارة والمركز الراغبين في الاستثمار إلى التواصل معهما، مؤكدين حرصهما على تعزيز ودعم الاستثمارات في هذه المجالات.