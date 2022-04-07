اخبار الخليج – المبادرة الوطنية تغرس 50 شجرة في ممشى أم الحصم

محمد بن مسعود - الدمام - قامت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، بتشجير ممشى أم الحصم بالعاصمة المنامة، بدعم من شركة SGS Bahrain، ومشاركة طلابية من مدرسة الحكمة الدولية.

وجرت عملية التشجير بحضور السيد روي سكاريا، العضو المنتدب لشركة SGS Bahrain، ممثلاً عن الشركة الداعمة لتشجير الممشى، والشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة أمين عام المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، ومدير إدارة المشاريع المهندس يوسف بوحجي.

ويأتي تشجير ممشى أم الحصم كمحطة مهمة من محطات الحملة الوطنية للتشجير (دُمتِ خضراء) لكونه يخدم عددا كبيرا من الأهالي والرواد من أطفال وشباب وكبار في السن الذين يجدون في الممشى متنفسا لهم، الأمر الذي يستوجب معه الاهتمام بتشجير الممشى بأشجار تتناسب مع طبيعته وتخدم رواده.

وتعكس الاستجابة السريعة من شركة SGS Bahrain الحس الوطني العالي والوعي البيئي الكبير، من خلال اختيار الممشى كموقع لتشجيره بأكثر من 23 شجرة الهبسكس و22 شجرة نيم ليستفيد رواد الممشى بشكل مثالي من هذه الأنواع المظلة التي تتناسب مع احتياجات رواد الممشى.

كما شارك في عملية التشجير بشكل تطوعي أكثر من 15 طالبا تابعا لمدرسة الحكمة الدولية، وعدد من موظفي شركة SGS البحرين.

وخلال الفعالية استعرض عدد من طلبة المرحلة الثانوية بمدرسة الحكمة الدولية مشروع COCOON التابع للشركة الناشئة «بيدنا» تحت مظلة مؤسسة إنجاز البحرين، الذي يهدف بشكل عام على تحسين البيئة وتعزيز الرقعة بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية البحرين 2030.