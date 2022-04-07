اخبار الخليج – جلالة الملك يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير عبدالرحمن بن سعد الثاني بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود

محمد بن مسعود - الدمام - بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية تعزية ومواساة، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب جلالته في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخيه خادم الحرمين الشريفين في وفاة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعد الثاني بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود يرحمه الله، سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم العائلة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.