«استرونار البحرينية» توقع اتفاقية شراكة مع المعهد الأسترالي لريادة الاعمال الداخلية

محمد بن مسعود - الدمام - وقع كلا من الدكتور رائد المبارك مؤسس استرونار البحرينية للاستشارات والتعلم الافتراضي و الدكتورة ايرينا ياشينشو الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي لريادة الاعمال الداخلية ومقره استراليا اتفاقية شراكة يقوم فيه المعهد العالمي لريادة الاعمال بتقديم برنامج تدريبي افتراضي تخصصي عن ريادة الاعمال الداخلية في المؤسسات الحكومية والخاصة متبوعاً بشهادة احترافية من خلال التدريب الافتراضي، بينما تقوم استرونار بتقديم الاستشارات للمتدربين خلال فترة البرنامج الافتراضي التي تمتد الى ستة اشهر ويتم فيها تأهيل موظفي ومسئولي المؤسسات على ريادة الاعمال لتكون مملكة البحرين محطة انطلاق لدول مجلس التعاون.

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