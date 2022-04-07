الشؤون البلدية تشدد الرقابة الصحية وتنفذ أكثر من 2.1 مليون زيارة تفتيشية خلال 2021

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تنفيذ 2.174.023 زيارة تفتيشية خلال العام الماضي 2021 في جميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة، ضمن جهود الأمانات والبلديات للرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية ذات العلاقة بالصحة العامة، على الرغم من ظروف جائحة كورونا وضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الجهات الصحية للحد من انتشاره، وحرصاً على صحة المستهلكين والتأكد من سلامة الخدمات والمنتجات ومطابقتها للوائح والاشتراطات الصحية والحد من حدوث أضرار صحية للمستهلكين.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الزيارات التفتيشية المجدولة التي قام بها 2153 مراقباً صحياً خلال العام الماضي بلغت 2,062,448 زيارة تفتيشية، مسجلة نسبة ارتفاع تجاوزت 23% مقارنة بالعام 2020، فيما بلغ عدد الزيارات التفتيشية لوجود شكاوى 111.575 زيارة خلال العام الماضي.

ووفقاً للتقرير السنوي للوزارة، بلغت الزيارات الرقابية الميدانية نحو 1.450.000 محل تجاري يعمل بها 1.889.547 عاملاً، حيث تم رصد عدد 309.213 محلاً مخالفاً، وتم إغلاق 33.034 محلاً نتيجة لتلك الجولات، بينما شملت الإجراءات المتخذة بحق هذه المحلات المخالفة إنذار 540.283 محلاً مخالفاً وإصدار 286.288 غرامة مالية.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الشهادات الصحية الممنوحة للمحال 954.629 شهادة صحية، فيما بلغ عدد محال الصحة العامة التي منحت تراخيص 923.112 محلاً خلال عام 2021.

وسجلت أمانة محافظة جدة الرقم الأعلى خلال العام الماضي من حيث عدد الجولات الرقابية بواقع 334.258 جولة، تلتها أمانة منطقة الرياض بعدد 214.163 جولة رقابية، ثم أمانة منطقة القصيم بـ 201.921 جولة رقابية، ثم أمانة منطقة عسير بعدد 169.227 جولة رقابية، ثم أمانة العاصمة المقدسة بعدد 135.813 جولة رقابية.

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وأكدت الوزارة حرصها على تشديد الرقابة الصحية على جميع المحال المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من استيفاء مصانع ومعامل إنتاج وتداول الأغذية ومحال تداولها للاشتراطات الصحية في المبنى وأماكن التحضير والإعداد والمستودعات والمورد المائي والتجهيزات والنظافة العامة والعاملين بها ونظافتهم ومظهرهم وسلوكهم الشخصي وحصولهم على الشهادات الصحية التي تبين خلوهم من الأمراض السارية والمعدية.

وتشمل الجولات التأكد من الضوابط الخاصة بإنتاج وتداول جميع أشكال المواد الغذائية بالمحال والمصانع، واستيفاء جميع اشتراطات الجودة والتصنيع مع التركيز على المواد الخام التي تصنع منها ومطابقتها للمواصفات المقررة، والرقابة المستمرة على مصانع ومحال البيع، وأن تكون جميع المواد والمنتجات آمنة وصحية، ويتم فحص العينات المشكوك فيها من خلال أحدث الأجهزة التقنية المتوفرة لدى المراقب ومن خلال مختبرات الوزارة المنتشرة في مناطق المملكة، مع التأكد من المرافق الموجودة بالمحال والمقاهي والاشتراطات والتأكد من تطبيق لوائح الاشتراطات المتعلقة بالنشاط التجاري، والتأكد من مصادر المياه المستخدمة في جميع المحال ونظافة المناطق المحيطة بالمنشآت الغذائية والطرقات المؤدية إليها وخلوها من النفايات.

ونوهت الوزارة على أن الأمانات والبلديات بجميع مناطق المملكة واصلت خلال 2021 متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) في القطاعات والأنشطة المستهدفة، وذلك بالتنسيق والتكامل مع الجهات والقطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ لتحقيق الأهداف الصحية المشتركة، مؤكدة أن القطاع البلدي سجل نسبة امتثال مطمئنة، استجابةً للجهود الرقابية المكثفة لأمانات المناطق والبلديات الفرعية على الأسواق والمنشآت التجارية وقاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات حيث انخفض عدد المحال المخالفة من 345.711 محلاً خلال 2020 إلى 309.213 محلاً مخالفاً وذلك بنسبة 11%، كما انخفض عدد المحال المغلقة من 66.386 محلاً عام 2020 إلى 33.034 محلاً العام الماضي 2021م، بنسبة 50% عن العام 2020.

يشار إلى أن الوزارة أطلقت مؤخراً المرحلة الأولى والثانية من حملة “ممتثل” في عدد من مناطق المملكة للتوعية بأهمية الالتزام بالتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، كما تستهدف أيضا إشراك المجتمع في عملية التوعية بالمخاطر الوبائية، والإسهام في عملية الرقابة الذاتية على المستوى الفردي والجماعي.

وتهيب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالجميع بالمسارعة للإبلاغ عن أي ملحوظة أو مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية في المتاجر وذلك على الرقم 940 منبهة الملَّاك والمستثمرين والعاملين في الأنشطة المستهدفة من القطاع البلدي بأهمية التعاون والامتثال للحفاظ على صحة وسلامة المستفيدين التي تعد من الأولويات، إيماناً منها بأن تطبيق الاحترازات ضرورة يجب الجميع العمل على تحقيقها.