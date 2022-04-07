شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 4672 قطعة رخام بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلاقاً من اهتمام الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتسخير كافة الإمكانات والسبل التي تساهم في تحقيق أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام، شرعت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية ممثلةً بالإدارة العامة للمشاريع بالتنسيق مع مكتب إدارة الإنشاءات لمشاريع مكة المكرمة بوزارة المالية، بالإشراف على أعمال تركيب الرخام على جميع المواقع المستفادة منها لموسم رمضان لهذا العام 1443هـ لمبنى المطاف، أوضح ذلك سعادة مساعد مدير عام الإدارة العامة للمشاريع المهندس هاني بن حميد اللهيبي.

وأكد سعادته بأن الكمية الإجمالية المستهدفة للدور الأرضي، والدور الأول، تبلغ 4672 قطعة بمساحة إجمالية تقدر بـ 2243.04م2 ونسبة إنجاز تبلغ 100% مع الأخذ بالاعتبار عدم الإخلال بالخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين، ورصد جميع الملاحظات في جميع المواقع ومعالجتها بالطرق الفنية وفق أعلى المعايير الهندسية مع الجهات ذات العلاقة قبل موسم رمضان لهذا العام 1443هـ.

واختتم اللهيبي بأن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني، داعياً الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله-خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.