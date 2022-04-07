شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف شخص في البوسنة والهرسك يستفيديون من «تفطير الصائمين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في سراييفو، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ لتفطير الصائمين في البوسنة والهرسك، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي وممثل المشيخة الإسلامية مدير الرعاية الاجتماعية، ونائب مفتي سراييفو للرعاية الاجتماعية .

كما يقدم البرنامج أكثر من 1000 سلة غذائية يستفيد منها 6000 آلاف شخص.

وأوضح الملحق الديني بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك عامر بنوان العنزي, أن ما توليه القيادة الرشيدة يأتي في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين وتلمس احتياجاتهم في شهر رمضان في مختلف دول العالم.

من جانبهم، أشاد عدد من الشخصيات الإسلامية في البوسنة والهرسك بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها المملكة للمراكز الإسلامية في الخارج، مؤكدين أن البرنامج يُعد معلماً إسلامياً رائداً يجتمع فيه المسلمون على مائدة الإفطار بقلوب مفعمة بالإيمان واليقين متضرعين إلى المولى القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خيراً على دعمه لهذه المشاريع المباركة .