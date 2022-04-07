البنك المركزي يطرح لائحة مشروع نظام المدفوعات لمرئيات العموم

محمد بن مسعود - الدمام - 09-06-1443 02:53

صدى تبوك – متابعة

أعلن البنك المركزي طرح مشروع “مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها” لطلب مرئيات العموم، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة داعيًا العموم والمُهتمين والمختصين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وبيّن البنك، أن المشروع الذي يعد ضمن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030؛ بهدف تعزيز الالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة، بما يضمن تمكين البنك المركزي من ممارسة كافة الصلاحيات، لتعزيز نمو القطاع وجذب شريحة جديدة من المستثمرين.

وأوضح أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “

مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها

” خلال 20 يوماً، لافتًا إلى أنه يمكن الاطّلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية .