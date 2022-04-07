اخبار الخليج – خلف رداً على النائب صالح: «الأشغال والبلديات» نفذت مشاريع في «ثالثة العاصمة» لتطوير بنيتها التحتية

محمد بن مسعود - الدمام - كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من المشاريع في الدائرة الـثالثة من محافظة العاصمة، وذلك حرصاً منها على توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

المشاريع المنجزة:

وذكر الوزير في رده على سؤال النائب صالح الممدوح حول مشاريع البنية لتحتية بالدائرة الـثالثة في العاصمة، بأن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من المشاريع في المنطقة المذكورة منها مشروع توسعة شارع ناصر بن جبر الجبر في الجزء الجنوبي من شارع رقم (40) إلى شارع الملك عبدالله بن الحسين في المجمع -(428) بمنطقة السيف، حيث اشتملت أعمال المشروع على توسعة شارع ناصر بن جبر الجبر بطول يبلغ حوالي (4) كيلومتراً في الجزء المحصور بين شارع رقم (40) وشارع الملك عبدالله بن الحسين من خلال إنشاء مسار إضافي وكذلك إجراء أعمال صيانة شاملة للمسارات الموجودة، وتطوير نظام لتصريف مياه الأمطار، وغيرها، وتم الانتهاء من أعمال المشروع في أكتوبر 2018م.

وأيضاً مشروع تطوير طرق وإنشاء طرق جديدة بالمجمعات 402 و404 و406) في منطقة السنابس، وتضمنت الأعمال على تطوير عدد من الطرق والشوارع منها الشارع 4أ والشارع 4ب والطرق (201 و205 و209 و209أ وغيرها، وفي المجمع (404) فقد تم تطوير شارع السنابس والطرق (403 و403أ و403ب وغيرها أما المجمع (406) شملت الأعمال على فتح شارع جديد 10أ وجزء من طريق (603) وتطوير الشارع 6 والشارع 10 والطرق (601 و603 و609 وغيرها، كما تم تطوير الطرق في المجمع (408) واشتملت الأعمال على تطوير الشارع 8 و16أ و 16ب و 16د وتطوير الطرق (827 و 831 و 833 و 837)، علما بإنه بلغ عدد الطرق والشوارع التي تم تطويرها (69) شارعاً وطريقاً. علما بانه تم الانتهاء من أعمال المشروع في ديسمبر 2019.

وكذلك مشروع فتح الطريق رقم (2833) في المجمع (428) بمنطقة السيف، والذي اشتمل على أعمال تسوية للطريق، علماً بأنه قد تم الانتهاء من أعمال التنفيذ في سبتمبر 2019، وأيضاً مشروع إعادة رصف الطريقين رقم (3026 و3027) في المجمع (430) في كرباباد والذي اشتمل على صيانة الطبقة الإسفلتية للطريق، علماً بأنه قد تم الانتهاء من أعمال المشروع في فبراير 2022.

وفي قطاع الصرف مشاريع الصرف الصحي، ذكر الوزير بأن الوزارة كانت سباقة في تزويد مناطق الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة بشبكة الصرف الصحي، حيث بلغت نسبة تغطية شبكة الصرف الصحي وتوصيل هذه المناطق ضمن الدائرة المعنية حوالي (81.04 %)، فقد شملت هذه الخدمة على منطقة السنابس المجمعات (402، 410،404) وجزء من المجمعين (406 و 408) ومنطقة الديه المجمع (414) وجزء من المجمع (412) وجزء من منطقة جدحفص مجمعات (422، 424، 426) وضاحية السيف المجمع ( 436 ) وجزء من المجمع (428) ومنطقة كرباباد المجمعات (430، 432، 434) ومنطقة القلعة المجمع (438) في السنوات السابقة.

وتابع وزير الأشغال والبلديات أن هناك سلسلة من المشاريع سيتم تنفيذها خلال العام الحالي 2022م بعد استكمال الإجراءات السابقة للتنفيذ والموافقات المطلوبة للبدء منها صيانة عدد من الطرق بمجمعي 432،430 في كرباباد. علماً بانه سيتم تنفيذ المشروعين عن طريق العقود الزمنية، حيث من المتوقع البدء في المشروع في الربع الثاني من العام الحالي 2022، وذلك بعد الحصول على موافقة جميع الجهات الخدمية ذات العلاقة.

وأيضاً مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة للمجمع (424) في جدحفص والذي يهدف إلى توفير شبكة الصرف الصحي لخدمة عدد ( 140) عقار في المجمع (424) ، كما سيتم بناء خطوط رئيسية بطول إجمالي ( 240) متر وخطوط ثانوية بطول إجمالي (2.45) كيلومتر ، وسيتم إنشاء عدد ( 171 ) غرف تفتيش رئيسية وفرعية، وإنشاء محطة ضخ بطاقة استيعابية تبلغ (20 لتر في الثانية)، علماً بأنه تم طرح المشروع في مناقصة عامة في يناير 2022م، وتم فتح العطاءات في مارس 2022م وهي في مرحلة التقييم حالياً ، ومن المتوقع البدء بتنفيذ المشروع في الربع الثاني من العام الحالي 2022م ، وكذلك مشروع تصريف مياه الأمطار في منطقة القلعة المجمع (438)، يشتمل على تمديد (415) متر من خطوط تصريف مياه الأمطار وإنشاء عدد (13) غرفة تفتيش وذلك لخدمة منطقة القلعة في المجمع (438)، علماً بأنه يتم حالياً اعداد وثائق مناقصة المشروع المتوقع أن يتم البدء بتنفيذه في الربع الثالث من 2022م. علماً بإنه سيتم البدء بتنفيذ المشاريع بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية وترسية المناقصة

وفيما يتعلق بالصرف الصحي، ذكر الوزير فقد تم توصيل جزء كبير من مجمعات الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة بشبكة الصرف الصحي في السنوات السابقة، أما بخصوص الأجزاء المتبقية المطورة والغير الموصلة من الدائرة المعنية، فقد بلغت نسبتها حوالي (18.96%) فقط، علماً بأن الوزارة بصدد تطوير وتوصيل أجزاء من المناطق غير الموصلة في مجمعات الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة ضمن المشاريع المستقبلية والتي يعتمد تنفيذها على الموازنات المقدمة خلال دورات الميزانية القادمة والأولويات في التنفيذ.

تطوير ساحل كرباباد

أكد الوزير خلف بأن الوزارة حريصة على تطوير السواحل والواجهات البحرية في مختلف مناطق المملكة بحيث تكون مشتملة على جميع الخدمات والمتطلبات الترفيهية والعامة التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، وذلك وفقاً لمعطيات الرؤية الاستراتيجية 2030 والمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين ووفقاً للموازنات المخصصة لهذا الغرض.

حول خطة تطوير ساحل كرباباد، أفاد الوزير بأن هذا الموقع ليس مخصصاً لصالح الوزارة كساحل عام، كما إنه ليس من ضمن الأملاك التابعة للوزارة، وعليه فإن الوزارة لا تستطيع اتخاذ أي إجراءات بشأن تطوير هذا الموقع أو تنفيذ أية مشاريع فيه.

ترميم وعوازل الأمطار

وذكر المهندس خلف أن الطلبات التي نفذت أويتم تنفيذها حالياً تحت مظلة مشروع تنمية المدن والقرى (صيانة وترميم، عوازل الأمطار) في الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة منذ العام 2018م، بلغت 9 طلبات، أما مشروع تركيب عوازل الأمطار، فقد بلغت 19 طلب.