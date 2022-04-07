محمد بن مسعود - الدمام - 09-06-1443 02:28 صدى تبوك – متابعة أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم (الخميس)، إصدار وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية (OTCC-1:2022). وأبانت أن هذه الوثيقة تهدف إلى تبني أفضل المعايير والممارسات في مجال الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية المرتبطة بالمرافق الصناعية الحساسة لدى الجهات الحكومية والخاصة. وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تحدد الضوابط المعتمدة للأنظمة التشغيلية وأهدافها المتمثلة بالتقليل من المخاطر السيبرانية على المرافق الصناعية الحساسة التي تستخدم الأنظمة التشغيلية لرفع مستوى الأمن السيبراني. كما تهدف

وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية

إلى تمكين الجهات المعنية من تطبيق الحد الأدنى من متطلبات الحماية كما تتضمن نطاق العمل وآلية المتابعة والالتزام بها.

كانت هذه تفاصيل خبر لحماية الجهات الحكومية والخاصة.. إصدار وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية بالمرافق الصناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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