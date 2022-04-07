محمد بن مسعود - الدمام - حزب الاصلاح يعترف رسمياً بالجريمة التي ارتكبها بحق اليمنيين باصراره على بقاء علب محسن الاحمر كل هذه السنوات

بعد الاطاحة بنائب رئيس الجمهورية الجنرل علي محسن الاحمر اعترف رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح بالجريمة التي ارتكبها حزبه بالاصرار على بقاء علي محسن وقال إن إعلان المجلس الرئاسي التوافقي برئاسة، رشاد العليمي ينهي الصراعات السياسية والبينية بين مكونات الشرعية. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً

وأضاف الجرادي في تغريدة له على تويتر، أن المجلس سيجدد أيضاً الأمل بتوحيد الجهود السياسية والمكونات العسكرية لمواجهة الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية. وتابع”كما أن الأمل أيضا من خلال المجلس بتوفير الخدمات والاستقرار وعودة السلطات لممارسة صلاحياتها من الداخل”.

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الاصلاح يعترف رسمياً بالجريمة التي ارتكبها بحق اليمنيين باصراره على بقاء علب محسن الاحمر كل هذه السنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.