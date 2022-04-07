محمد بن مسعود - الدمام - مجلة Forbes الاقتصادية الأمريكية تكشف عن قائمة اغنى الاشخاص عالميا … من هم الاغنى عربياً مفاجآت غير متوقعة

كشفت مجلة Forbes الاقتصادية الأمريكية عن أصحاب أعلى الثروات عربياً وعالمياً، مؤكدة أن عددهم تراجع، فقد كانوا 2755 بلائحة 2021 ويملكون 13.1 تريليون دولار، وأصبحوا 2668 يملكون 12.7 تريليونا، فيما خرج 329 من قائمة 2021 وانضم 236 مليارديرا جديدا إلى قائمة العام الحالي، بينهم نجمة البوب ريهانا.

وتصدر من تمت معرفتهم من عرب القائمة رجل الأعمال المصري ناصيف ساويرس، الذي احتل المرتبة 304 عالميا، بثروة قدرها 7.7 مليار دولار، تلاه رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب، المالك 5.1 مليار، وهو في المرتبة 536 عالميا، تلاه الملياردير المصري نجيب ساويرس ثالثا، محتلا المرتبة 883 عالميا، بثروة بلغت 3.4 مليار دولار، فيما حل في الدرجة الرابعة رجل الأعمال الإماراتي حسن سجواني، بثروة مقدارها 2.7 مليار، جعلته بالمرتبة 1163 في التصنيف العالمي.

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وحل في المرتبة الخامسة عربيا رجل الأعمال الإماراتي عبدالله الغرير، بثروة بلغت 2.6 مليار دولار، وجاء بالمرتبة 1196 عالميا، تلاه في المرتبة السادسة عربيا كل من رجل الأعمال الإماراتي عبد الله الفطيم ورجل الأعمال المصري محمد منصور ورجل الأعمال العماني سهيل بهوان، بثروة لكل منهم بلغت 2.5 مليار دولار، احتلوا بها المرتبة 1238 في التصنيف العالمي، وجاء بعدهم الملياردير المصري محمد الفايد ورجل الأعمال القطري الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني في المركز السابع، بثروة من 2.1 مليار دولار لكل منهما، وجعلتهما في المرتبة 1445 عالميا.

وتلا الاثنين في الترتيب الملياردير المصري يوسف منصور في المركز الثامن، بثروة بلغت 1.5 مليار دولار، جعلته في المرتبة 1929 في التصنيف العالمي، تلاه رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، بثروة من 1.2 مليار دولار، تلاه الملياردير المصري ياسين منصور، لامتلاكه 1.1 مليار دولار، وجاء في المرتبة 2448 في التصنيف العالمي.

أما عالميا، بحسب ثروات أغنى 10 باللائحة، وكلهم أمريكيون باستثناء فرنسي وهندي، فاستمر Elon Musk المالك 219 مليارا، تلاه Jeff Bezos ثانيا (171) وبعده الفرنسي Bernard Arnault ثالثا (158) ثم Bill Guets رابعا (129) تلاه Warren Buffett خامسا (118) ثم Larry Page سادسا (111) وبعده Sergey Brin سابعا (107) اضافة الى Larry Ellison ثامنا (106) ثم Steve Ballmer تاسعا (91.4) فيما الهندي Mukesh Ambani عاشرا، بثروة جعلته الأغنى أيضا في كل آسيا، وبلغت 90.7 مليار دولار.

ولا يزال عدد أصحاب المليارات في الولايات المتحدة، هو الأكبر من عددهم بأي دولة، حيث بلغوا 735 هذا العام، مقابل 724 العام الماضي، تلاهم 607 صينيين في المرتبة الثانية، ثم 166هنديا بالدرجة الثالثة، فيما حل 134 ألمانيا بالدرجة الرابعة، وكانت الخامسة من نصيب 83 روسيا.

وضمت القائمة 327 سيدة، ورث معظمهن ثرواتهن، وأغناهن من أسس جدها شركة L’Oréal لمستحضرات التجميل وتوابعها، وهي الفرنسية Françoise Bettencourt Meyers المالكة 74.8 مليار دولار، أي أكثر من 1.2 مليار مما كانت عليه قبل عام.



