مرور جازان يقبض على مفحّط الدرب

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إصدار وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية
أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني "وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية (OTCC-1:2022)"الهادفة إلى تبني أفضل المعايير...
جودة الحياة يعزز قدرات القطاع الأمني عبر مراكز العمليات الأمنية الموحدة
حققت وزارة الداخلية في 2021م نتائج مهمة في المؤشرات الأمنية لبرنامج جودة الحياة، ضمن رؤية المملكة 2030، إذ حقق مؤشر "مستوى الثقة في...
استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة على 8 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة...
ولي العهد يصل المدينة المنورة
وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،صباح اليوم، إلى المدينة المنورة.وكان في...
عاجل | 941 ألف معتمر وصلوا المدينة
سجلت المدينة المنورة وفق آخر إحصائية لوزارة الحج والعمرة، وصول 941.131 معتمرًا، قدموا عبر المنافذ الثلاثة، حيث بلغ عدد القادمين جوًا...
عاجل | 5 أسابيع ساخنة للمخالفات البيئية
ألقت قوات الأمن الخاصة القبض على 461 مخالفا لنظام البيئة خلال الأسابيع الـ5 الماضية، وتنوعت المخالفات بين الرعي في أماكن ممنوعة...
نائب أمير مكة يستقبل مدير مكافحة المخدرات وقائد حرس الحدود
استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء فهد الحماد، والذي...
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