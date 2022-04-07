مرور جازان يقبض على مفحّط الدرب

إصدار وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني "وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية (OTCC-1:2022)"الهادفة إلى تبني أفضل المعايير... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 رمضان 1443 هـ 06 رمضان 1443 هـ

جودة الحياة يعزز قدرات القطاع الأمني عبر مراكز العمليات الأمنية الموحدة حققت وزارة الداخلية في 2021م نتائج مهمة في المؤشرات الأمنية لبرنامج جودة الحياة، ضمن رؤية المملكة 2030، إذ حقق مؤشر "مستوى الثقة في... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 رمضان 1443 هـ 06 رمضان 1443 هـ

استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة على 8 مناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 رمضان 1443 هـ 06 رمضان 1443 هـ

ولي العهد يصل المدينة المنورة وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،صباح اليوم، إلى المدينة المنورة.وكان في... المدينة المنورة :دوت الخليج المدينة المنورة :دوت الخليج 06 رمضان 1443 هـ 06 رمضان 1443 هـ

عاجل | 941 ألف معتمر وصلوا المدينة سجلت المدينة المنورة وفق آخر إحصائية لوزارة الحج والعمرة، وصول 941.131 معتمرًا، قدموا عبر المنافذ الثلاثة، حيث بلغ عدد القادمين جوًا... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 06 رمضان 1443 هـ 06 رمضان 1443 هـ

عاجل | 5 أسابيع ساخنة للمخالفات البيئية ألقت قوات الأمن الخاصة القبض على 461 مخالفا لنظام البيئة خلال الأسابيع الـ5 الماضية، وتنوعت المخالفات بين الرعي في أماكن ممنوعة... أبها: بتول عسيري أبها: بتول عسيري 06 رمضان 1443 هـ 06 رمضان 1443 هـ

نائب أمير مكة يستقبل مدير مكافحة المخدرات وقائد حرس الحدود استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء فهد الحماد، والذي... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 06 رمضان 1443 هـ 06 رمضان 1443 هـ

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